Skriniar: «Entrati carichi, si vedeva! Io leader? Cerco sempre di aiutare»

Skriniar, fra i grandi protagonisti di Inter-Bologna 6-1, ha commentato la dilagante vittoria del Meazza a Inter TV. Queste le sue dichiarazioni a margine dell’anticipo di oggi.

GRAN TRIONFO – Milan Skriniar parla dopo Inter-Bologna 6-1: «Sono contento per il gol ma anche per la prestazione della squadra, era quello che volevamo. Stiamo arrivando da due risultati negativi per noi, però come detto oggi era importante vincere. Siamo entrati carichi, questo è importante: si vedeva subito dal 1′ che volevamo prendere questi tre punti. Il Real Madrid mia miglior partita all’Inter? Non lo so, però mi sono sentito bene. Purtroppo il risultato non era positivo, se la prestazione è buona e la squadra non prende punti è un peccato. Era importante vincere e prendere i tre punti, ora la prossima partita. Cerco di aiutare i miei compagni quando posso: non so se vuol dire leader, ma cerco di dare sempre una mano. Dopo una vittoria l’atmosfera nello spogliatoio è sempre migliore e dobbiamo cercarla anche nelle prossime gare».