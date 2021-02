Skriniar: Â«Dovevamo dare questo segnale! Inter gruppoÂ»

Skriniar: «Dovevamo dare questo segnale! Inter gruppo»

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar è stato il primo a parlare nel post partita di Inter-Lazio 3-1 su Inter TV. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale nerazzurro dopo la vittoria valsa il sorpasso al Milan e la vetta della classifica di Serie A.



IL PRIMATO – Milan Skriniar si esprime su Inter-Lazio a Inter TV: «Era una partita preparata bene, sapevamo cosa ci sarebbe toccato. Secondo me abbiamo fatto bene, anche quando abbiamo sofferto l’abbiamo fatto di squadra e questo è importante. Un grande gruppo? Molto importante, si vedeva anche in questo momento quando abbiamo fatto il terzo gol. Sicuramente era importante, la Lazio aveva riaperto dopo quel gol. Questo è quello che ci si aspetta da noi difensori: caricare la squadra. Questo è quello che la squadra ci si aspetta da noi e possiamo dare una mano».

GRANDE PROVA – Skriniar, fra i migliori in stagione, parla del rendimento: «Come detto era una partita ben preparata. Sapevamo cosa ci aspettava, abbiamo fatto bene e questo è importante. Forse è un peccato per il gol subito ma non è importante: ne abbiamo fatti tre. Dovevamo dare questo segnale, adesso ci godiamo questa vittoria e da domani prepariamo il derby».