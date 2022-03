Skriniar: «Dobbiamo recuperare brillantezza. Ce la giocheremo al ritorno»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l’edizione ‘23‘. Le sue parole nel post Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia

RECUPERARE − Skriniar avverte la stanchezza ma non demorde: «Volevamo fare di più. Siamo meno brillanti, fisicamente e tecnicamente dobbiamo recuperare. Una vittoria può cambiare tutto per sbloccarsi e ritornare come prima. Si vede che anche in campionato è molto equilibrato rispetto agli anni precedenti. Volevamo essere messi meglio ma non l’abbiamo fatto. Sta a noi ritrovare la forza di prima. Siamo però competitivi su tutti i fronti».

TRANQUILLITÀ − Per Skriniar, squadra serena: «Non siamo preoccupati nello spogliatoio. Convinti di essere forti, al momento non siamo brillanti ma sappiamo che il prima possibile ritroveremo la miglior condizione. Rafael Leao? Sta facendo molto bene, grande stagione. Ha forza, tecnica e velocità. Giocatore moderno, molto difficile da affrontare. Ma anche oggi siamo contenti di non aver subito gol, abbiamo tenuto botta. Ce la giocheremo nel ritorno».