Skriniar: «Dispiace per l’eliminazione ma usciti da Anfield a testa alta»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Canale 5 nel post Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Rammarico ma testa alta per il difensore nerazzurro

TESTA ALTA − Skriniar non ha dubbi sul match: «Ci dispiace per essere usciti. Ma usciti a testa alta, questa squadra ha dimostrato carattere. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo soprattutto dopo il gol. Giallo Sanchez? Ero lontano ma penso che l’arbitro era sicuro, lo ha fischiato quindi dico che c’era. Spero che Brozovic e de Vrij rientrino il prima possibile. Abbiamo davanti campionato e Coppa Italia per fare bene. Questa gara ci aiuta a crescere non solo in Italia ma anche in Champions League».