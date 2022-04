Skriniar: «Bellissimo giocare per questa squadra e colori! Partire bene»

Skriniar sarà ovviamente titolare nel recupero di stasera, Bologna-Inter (vedi formazioni). Il giocatore ha parlato a Inter TV in attesa del calcio d’inizio.

DA VINCERE PER FORZA – Milan Skriniar presenta Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A: «Vale tre punti, però oggi possiamo riprenderci il primo posto dopo un periodo che non è stato facile per noi. Dobbiamo entrare con l’attenzione e la concentrazione giusta, per portare a casa i tre punti. Marko Arnautovic? È un giocatore forte e molto fisico. Dobbiamo stare attenti, fare bene le preventive e avere la motivazione giusta: questo sarà il nostro obiettivo. Io mi sento molto bene, quando un difensore può fare la superiorità numerica il mister la cerca. Noi cerchiamo di farlo ma non esageriamo: siamo difensori e dobbiamo difendere bene. È bellissimo giocare per questa squadra, questi colori e questi tifosi. Siamo contenti che ci sia il 100% allo stadio».