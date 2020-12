Skriniar al 45’: “Ora fare un altro gol. Hakimi? Molto importante per lui…”

Milan Skriniar

Skriniar è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo di Inter-Bologna, decima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 2-0, frutto dei gol di Lukaku al 16’ e Hakimi al 44’

INTERVISTA – Queste le parole di Skriniar dopo il primo tempo di Inter-Bologna, decima giornata del campionato di Serie A. «Importante non tenerli in area, tenerli lontani. Bisogna continuare così e stare attenti per qualche ripartenza e bisogna fare un altro gol. Importante per Hakimi essersi sbloccato? Molto importante, sta facendo una grande gara e deve continuare così lui e anche tutta la squadra».