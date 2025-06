Skorza: «Zielinski ho provato a prenderlo, Zalewski speranza polacca»

L’allenatore polacco dell’Urawa Red Diamonds, Skorza, ha parlato di Zielinski e Zalewski dell’Inter. In serata alle 21 italiane la partita a Seattle.

ZIELINSKI E ZALEWSKI – Maciej Skorza, in conferenza stampa per presentare Inter-Urawa Red Diamonds, ha parlato in questo modo dei due polacchi nerazzurri: «Ho avuto un rapporto di lavoro molto stretto con Zielinski in passato. Qualche anno fa volevo ingaggiarlo al Lech Poznan, ma le trattative erano molto intense e lui stava pensando di tornare in Polonia, ma all’ultimo momento del mercato, credo sia arrivata un’offerta dall’Empoli e ha deciso di andare lì. Per quanto riguarda Nikola, purtroppo non l’ho mai incontrato, ma è un giocatore di grande talento e una grande speranza per il calcio polacco. E penso che anche il suo passaggio all’Inter sia un grande momento della sua carriera e gli auguro tutto il meglio affinché possa sfruttare al meglio il suo talento in una squadra così grande».

VINCERE – Skorza carica la sua squadra: «Vogliamo sfruttare questa esperienza dell’Inter, ossia di giocare contro un avversario di livello superiore, contro un avversario con uno stile di gioco diverso. Certo, gli ostacoli sono ancora più alti di prima. L’Inter è una delle migliori squadre al mondo. Quindi sappiamo che dobbiamo essere più concentrati, migliorare l’efficienza delle nostre azioni, la velocità nel prendere decisioni. Affrontiamo ogni partita con l’obiettivo di vincere. Al fischio d’inizio, combatteremo e daremo il massimo. Per quanto riguarda il risultato, sappiamo che una sconfitta significherebbe l’eliminazione dal torneo, quindi faremo tutto il possibile per evitarlo».