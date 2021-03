Sirigu: Â«Inter, partita giocata sugli episodi. Ennesimo rigore, mai facileÂ»

Sirigu: «Inter, partita giocata sugli episodi. Ennesimo rigore, mai facile»

Lukaku Torino-Inter, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Salvatore Sirigu commenta con rammarico il risultato di Torino-Inter (1-2). Le parole del portiere granata al sito ufficiale del club dopo la gara.

RAMMARICO – Salvatore Sirigu esprime profondo rammarico al termine di Torino-Inter: «Credo che abbiamo fatto una grande partita sotto tanti punti di vista. Soprattutto nella preparazione, siamo stati molto bravi. Sinceramente ero sicuro che la squadra avrebbe risposto in questa maniera. Ci sentivamo molto sereni da questo punto di vista perché sapevamo di fare una prestazione importante. Poi contro l’Inter non puoi mai sapere, forse la partita si è giocata un po’ più sugli episodi. Rivedendo i gol, abbiamo preso l’ennesimo rigore e così non è mai facile. Siamo riusciti a pareggiare, a stare bene, a proporre e cercare di andare avanti. Difendendoci comunque bene, con ordine. Abbiamo preso gol su una grandissima palla messa da un grandissimo giocatore, con un grande movimento da parte di Lautaro Martinez. Purtroppo il calcio si decide anche con gli episodi. Il sentimento è quello che non abbiamo tempo per pensare, e forse questo ci aiuta, ci dà una grande mano dal punto di vista psicologico. La cosa che dobbiamo fare è lasciar perdere la sconfitta».

Fonte: torinofc.it