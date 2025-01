Simonelli: «Supercoppa ponte con Arabia Saudita. Donne? Novità epocali»

Ezio Simonelli ha parlato prima dell’inizio di Inter-Milan, sfida che si disputerà alle ore 20. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è così espresso a Italia1 nel pre-partita di Inter-Milan: «Esperienza bellissima, emozionante. Bilancio positivo per il successo di pubblico, per gli ascolti e per le innovazioni introdotte in materia di immagini. Stiamo utilizzando 36 telecamere, un numero superiore a quello massimo finora utilizzato in Serie A. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di un ponte tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Quest’ultima ha una forte componente giovanile, con l’80% di appassionati di calcio. Quello che vogliamo fare è avvicinarli al nostro calcio, attraverso esperienze come quella che abbiamo attuato oggi con le Legends che hanno incontrato i tifosi sauditi. Non ci occupiamo solo di far giocare qui partite, ma anche di intrattenere relazioni economiche con le imprese saudite. Abbiamo abbozzato alcuni progetti, di cui ci auguriamo la realizzazione nel prossimo anno. Questo sarebbe un successo per la Lega, per il calcio e per l’Italia».

Simonelli sul ‘cambiamento sociale’ che si sta verificando in Arabia Saudita

IL RAGIONAMENTO – Simonelli si è poi pronunciato sul miglioramento della condizione della donna in Arabia Saudita, coinciso con una crescita del numero delle donne nei ruoli apicali dello sport: «Sono anni che vengo in Arabia Saudita, per cui posso dire che siamo testimoni di un grande cambiamento. Gli spettatori ricorderanno che la prima volta che abbiamo giocato qui è stata la prima occasione per le donne di andare allo stadio senza essere accompagnate. Oggi si è arrivati a una situazione in cui il 30% delle posizioni apicali nello sport è occupato da donne. Tra cui anche la vice-ministra dello sport con cui stiamo intrattenendo rapporti come Lega».