Simonelli: «Inter-Atalanta, orgogliosi! Il meglio del calcio italiano»

Le parole del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, nel pre partita di Inter-Atalanta. Questo l’intervento su Italia Uno a pochi minuti dall’inizio del match di Supercoppa Italiana.

FORTUNATI– Ezio Simonelli, Presidente Lega Serie A: «Non ci poteva essere occasione migliore per rappresentare la Lega in questa Supercoppa che si gioca a Riyad. Siamo orgogliosi di essere qui, di presentare il prodotto italiano. Siamo orgogliosi si presentare una partita con le due squadre al vertice del campionato italiano. La squadra che ha vinto l’anno scorso l campionato e quella che ha vinto l’Europa League. Devono ritenersi fortunati ad avere questi team. Poi nella prossima partita ci saranno le due squadre che hanno la maggiore fanbase, insieme all’Inter, qui nella zona. Stiamo esportando il meglio che adesso il calcio italiano può dare».

Simonelli fiero nel pre Inter-Atalanta

PINTE TRA OCCIDENTE E ORIENTE – Ezio Simonelli prosegue: «È molto importante essere in Arabia Saudita. Rispetto a cinque anni fa, quando la Lega Italiana, prima tra tutte le Leghe, ha deciso di fare qua la Supercoppa Italiana, di anno in anno abbiamo visto un paese in evoluzione e miglioramento. Un Arabia diversa da quella che eravamo abituati a immaginare. Lo sport è un grande veicolo per aprirsi al mondo occidentale. Felici di essere qua»