Simeone: «Alla ripresa tutte partite diverse! Tutti si aspettano un passo falso»

Giovani Simeone è carico in vista della ripresa del campionato e puntare a fare addirittura meglio di quanto fatto finora. Intervistato da Sky Sport, l’attaccante partenopeo ha fatto riferimento anche alle partite alla ripresa.

AVVERSARI – Simeone vuole dimostrare con la maglia del Napoli di meritare lo scudetto e avvisa tutte le prossime avversarie: «Le amichevoli saranno importanti per continuare a riprendere i ritmi del campionato e continuare a fare bene quello che stiamo facendo. Alla ripresa saranno tutte partite diverse e noi faremo il massimo per dimostrare qual è la vera identità del Napoli. Quando una squadra va tanto bene in molti aspettano il primo passo falso. Noi però dimostreremo che possiamo continuare a fare bene».