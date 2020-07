Silvestri: “Siamo molto tosti. A fine partita ho parlato con Handanovic…”

Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo il pareggio ottenuto oggi dalla sua squadra contro l’Inter

UN ARRIVO TARDIVO – Silvestri parla del suo arrivo tardivo in Serie A dopo alcuni anni in Inghilterra: «Ci sarebbe da parlarne molto. Io ho debuttato a Cagliari prima di andare in Inghilterra poi ho fatto questa scelta seguendo Cellino al Leeds ed è stata un’esperienza importante. Non ero pronto per la Serie A, mi sono fatto le ossa in un calcio diverso, ora sono tornato qui. Un po’ tardi, ma meglio tardi che mai».

GIOCARE CON JURIC – Silvestri parla di come è il ruolo del portiere nella difesa di Juric: «Noi giochiamo un calcio semplice, non mi chiede mai di forzare. Quando non sono sicuro devo calciare lungo. Mi facilita perché le giocate corte sono rischiose, poi ci sono squadre come l’Inter che lo fanno alla grandissima infatti a fine partita ne parlavo con Handanovic e gli chiedevo come fa ad essere così sereno. Noi siamo tosti in difesa, diamo l’anima quando difendiamo».

EUROPA POSSIBILE – Silvestri parla del sogno Europa per il Verona: «Noi sappiamo che l’Europa sarebbe un sogno molto difficile da raggiungere per come stanno andando squadre come il Milan. Sarà difficile, ma ci proviamo. Siamo lì, siamo vicini. Giochiamo partita dopo partita, abbiamo la serenità dei 40 punti e vedremo cosa succederà a fine anno».