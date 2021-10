Silvestri al 45′: «Dobbiamo essere noi stessi. Dzeko? Stare attenti»

Silvestri è stato intervistato a Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Udinese, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A chiusa sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole a Sky Sport da parte di Silvestri dopo il primo tempo di Inter-Udinese, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. «Stiamo accettando l’uno contro uno senza paura e a fare la partita anche in un campo così difficile? È quello che dobbiamo fare. Essere noi stessi anche qui. È l’unico modo che abbiamo, secondo me, per fare una buona partita oggi contro una squadra così forte. Difficile controllare Dzeko e Correa? Certo, loro sono molto pericolosi, hanno talento ovunque. Fanno giocate che non ti aspetti. Quindi dobbiamo stare molto attenti».