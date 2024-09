Serturini: «La mia vita gira intorno al calcio. Questi i tre obiettivi dell’Inter!»

Annamaria Serturini è la protagonista del Matchday Programme di Inter-Milan. La calciatrice italiana racconta le emozioni vissute con i nerazzurri.

STORIA – Annamaria Serturini si apre nel Matchday Programme di Inter-Milan, esprimendo il suo punto di vista su quest’inizio di stagione con il club nerazzurro: «Segnare il primo gol della stagione ha significato tanto, arrivavo da qualche mese di stop a causa di un infortunio e avevo tanta voglia di iniziare al meglio. Chiedo sempre tanto a me stessa e vado sempre in campo per vincere. Quel gol lo aspettavo da tempo, l’ho segnato davanti alla mia famiglia e questo l’ha reso ancora più speciale. Il calcio è qualcosa che mi completa, la mia vita giro intorno al pallone. Ho la fortuna di avere una famiglia bellissima che mi dà molta carica e viverli da vicino è una sicurezza e qualcosa che mi spinge a fare sempre meglio».

TRAGUARDI – Serturini, infine, indica quelli che sono gli obiettivi stagionali dell’Inter: «Vogliamo vincere più partite possibili per raggiungere i nostri obiettivi, fare bene in Campionato, arrivare in Champions e in finale di Coppa Italia. Personalmente sono molto testarda e determinata e questo mi ha sempre aiutato, voglio dare sempre il massimo e mettermi a servizio della squadra».