Sensi: «Mi sento bene, poi decide il mister! Inter-Udinese tosta»

Sensi non sarà titolare in Inter-Udinese di oggi (vedi formazioni). Il centrocampista ha presentato a Inter TV il match che prenderà il via alle ore 12.30.

LUNCH MATCH – Stefano Sensi parla a pochi minuti dal via di Inter-Udinese: «È troppo importante per noi. Abbiamo fatto un’ottima prestazione a Empoli, oggi c’è l’Udinese che è una buona squadra. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato in settimana e metterlo in campo. Gara molto tosta, comunque l’Udinese è una squadra che arriva in area, fisica e che ha una struttura. Dobbiamo cercare di limitarli e vincere la partita. Mi sento bene, il mister fa le sue scelte e quando mi chiamerà in campo cercherò di fare il mio».