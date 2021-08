Sensi: «Mi sento bene muscolarmente! Contenti per arrivo Dzeko»

Sensi ha parlato a Inter TV al termine della partita amichevole contro la Dinamo Kiev, vinta 3-0. Ecco le considerazioni del giocatore, uno dei protagonisti (con gol) della sfida di Monza.

ULTIMO TEST – Stefano Sensi commenta Inter-Dinamo Kiev su Inter TV: «Sono molto contento per il gol, per l’assist e per la prestazione che abbiamo fatto. Manca poco all’inizio ed era una prestazione che ci voleva. Bilancio? Positivo. L’importante, più che le vittorie, è trasformare il lavoro in allenamento. Siamo riusciti a fare cose buone, dobbiamo migliorare in altre. Adesso la prima partita di campionato: tutti vogliono partire bene, sia noi sia loro. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Edin Dzeko? Lo conosciamo tutti, è un grande campione. Siamo contenti che sia arrivato. I miei obiettivi? Sicuramente la continuità che non ho avuto, mi sento muscolarmente bene».