Sensi: “Gran rimonta, l’Inter punti sempre in alto! Condizione fisica…”

Condividi questo articolo

Stefano Sensi Inter

Anche Sensi ha parlato a Inter TV dopo il 4-3 sulla Fiorentina. Il centrocampista, subentrato nel secondo tempo, ha detto la sua sull’anticipo della seconda giornata di Serie A vinto in rimonta nel finale.

RIMONTA FINALE – Stefano Sensi commenta Inter-Fiorentina: «Una grande rimonta, soprattutto una rimonta di squadra. È stata una rimonta voluta, soprattutto di gruppo. Sapevamo che la Fiorentina sarebbe stata dura, però la squadra ha avuto carattere e siamo contenti per la vittoria. Ingresso in corsa? Non è facile, soprattutto quando entri e la squadra è in svantaggio. Però dalla panchina puoi vedere cosa manca e capire quello che puoi fare una volta entrato. Ho cercato di dare il meglio di me, sono contento per la prestazione. Cosa mi aspetto dalla stagione? Sicuramente la continuità è quella che mi è mancata. L’anno scorso ho avuto un po’ di problemini, però ho lavorato sulla prevenzione in allenamento. Da questa stagione ci aspettiamo di non ripetere gli errori dell’anno scorso, puntare al massimo ed essere ambiziosi. L’Inter deve sempre puntare in alto, affrontiamo partita dopo partita e cerchiamo di prendere più punti possibili. Condizione fisica? Mi sento bene, non so se sono al 100% o manca qualcosa però io lavoro durante la settimana. Lavoriamo tanto, l’importante è farsi trovare pronti».