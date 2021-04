Semplici: «Spiace per il risultato. Mi è piaciuta nostra prestazione»

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Cagliari, match di Serie A terminato con il successo della squadra di Conte

RAMMARICO – Queste le parole di Leonardo Semplici: «Dispiace per il risultato, avevamo bisogno di un risultato positivo. Sapevamo che avremmo trovato un’Inter in salute. La prestazione mi è piaciuta, i ragazzi hanno dimostrato determinazione, avevo chiesto una risposta alle sconfitte che erano arrivate. L’abbiamo data ed abbiamo rischiato con merito di portare a casa il pareggio che potevamo prenderci. Lotta salvezza? Questa è una squadra che non è partita con questi obiettivi, quando succede ti trovi in difficoltà. Bisogna mettere uno spirito diverso, bisogna tirare qualcosa in più rispetto alle qualità tecniche che questa squadra ha. Oggi la risposta è stata giusta».