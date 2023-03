Semplici: «Spezia, due da valutare! Nikolaou adattato una possibilità»

Leonardo Semplici a due giorni dalla sfida con l’Inter in campionato, in conferenza stampa ha presentato proprio la sfida in casa contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

PROSSIMA SFIDA – Leonardo Semplici ha parlato della sfida con l’Inter partendo subito dalle possibili scelte di formazione: «L’Inter penso sia la rosa più forte del campionato. Moutinho non ci sarà. Potrei adattare Nikolaou qualora dovessimo giocare a quattro. Valutiamo oggi e l’allenamento di domattina, spero di poter far sì che Ampadu ed Ekdal siano della gara perché hanno avuto qualche problema dopo l’ultima partita con il Verona. Nzola e Shomurodov insieme dal 1′? Sto conoscendo la squadra, sto cercando di trovare un equilibrio che possa permettere alla squadra di farlo. Nzola è n calciatore di grande valore, con un percorso importante, ma credo che caratterialmente sia migliorato molto. Mi ha fatto un’ottima impressione, si è messo a disposizione di tutti».

IN DIFESA – Semplici ha parlato della possibilità di schierarsi a tre o a quattro in difesa: «Dico sempre che non sono tanto importanti i moduli ma i concetti e la filosofia. Qualcuno dovrò adattarlo comunque in difesa, farò la scelta migliore. Contro l’Inter non c’è nulla da perdere ma i ragazzi dovranno scendere in campo con l’autostima che serve per affrontare una squadra del genere. Abbiamo qualcosa da perdere e quindi dobbiamo provare a fare la gara. Esperienza? Questa squadra ha buone individualità e personalità, i giocatori di esperienza ci sono».

RIENTRI – Semplici conclude parlando dei rientri in squadra: «Zurkowski arma in più? Si tratta di un rientro importante. Mi auguro possa darci una mano. Ho trovato un ragazzo di grande disponibilità, come lo stesso Esposito che sta facendo un percorso per diventare sempre più titolare nello Spezia venendo da un campionato diverso».

