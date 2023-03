Semplici: «Prestazione sopra le righe, solo così si poteva vincere!»

Semplici ha fatto i complimenti allo Spezia dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inter. Il tecnico spezzino analizza ed esalta la prestazione dei suoi ragazzi

GRANDE PRESTAZIONE − Semplici ai microfoni della Rai dopo il successo sui nerazzurri: «Complimenti alla squadra che ha fatto una partita straordinaria contro una delle squadre più forti. Era normale soffrire, c’è stato anche un pizzico di fortuna che ci vuole in queste gare. Nella ripresa i ragazzi hanno subito meno creando i presupposti per il vantaggio e alla fine abbiamo anche trovato la reazione vincente dopo il pareggio. Chiave? Non ci arrendiamo mai, lottiamo sempre su ogni pallone. Ho trovato un gruppo, a cui mancava un po’ di autostima, e ho cercato di trasmettere la filosofia delle squadre che ho allenato. Io voglio provare sempre a fare la gara, oggi l’ha fatta l’Inter. Ma nelle mie squadre cerco sempre di trasferire i miei concetti, sta a me cercare di metterli nelle condizioni per esprimersi al meglio. Oggi partiti con due attaccanti, un po’ sbilanciati. Poi abbiamo cambiato nella ripresa. Oggi prestazione solo righe, solo così poteva arrivare il risultato».