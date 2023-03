Semplici: «Nzola e Shomurodov? Per mettere in difficoltà l’Inter!»

Semplici ha parlato su Dazn prima di Spezia-Inter spiegando la mossa di mettere in avanti sia Nzola che Shomurodov titolare. Le sue parole

CORAGGIO − Leonardo Semplici sulla mossa Nzola-Shomurodov: «Tandem offensivo? Idea tattica perché sin dall’inizio volevo sfruttare le caratteristiche dei due giocatori. Da stasera si prova a giocare con due attaccanti di ruolo perché vorrei fare un certo tipo di gare e mettere in difficoltà questa grande squadra. La mentalità è di fare la partita con tutte le squadre, più teniamo noi la palla più possiamo mettere in difficoltà l’Inter. Dobbiamo fare la nostra prestazione per puntare a portare a casa il risultato».