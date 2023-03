Semplici: «Intraprendenza ci ha premiato. Mai vinto con l’Inter»

Leonardo Semplici ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del suo Spezia contro l’Inter.

VITTORIA – Semplici così su Spezia-Inter da Sky Sport: «Chiaro che battere l’Inter non capita spesso. Gara bella, straordinaria e di difficoltà. Abbiamo soffetto da squadra, non abbiamo mollato e nonostante il pari i ragazzi hanno cercato l’opportunità e segnato. Merito a questi giocatori straordinari, sono felice per i tre punti che danno serenità. Mi auguro cresca l’autostima e cercherò di dare la mentalità che una squadra come la nostra deve avere. Penso ci sia una svolta, a Udine e domenica abbiamo rischiato di vincere. Questa è la mentalità vincente, i giocatori hanno valori morali e tecnici e sto trovando la chiave giusta. C’è un gruppo di giovani che sta crescendo, sono soddisfatto della vittoria ma non abbiamo fatto ancora niente. Voglio ringraziare il pubblico per il tifo, ci hanno aiutato soprattutto nel primo tempo di grande difficoltà. Per Maldini grande soddisfazione, deve fare un percorso ed è cresciuto. Si deve convincere delle sue qualità, sta a me tirarle fuori e a lui diventare determinante. Ho ricevuto complimenti solo da amici, battere l’Inter non è semplice e non mi era mai riuscito. Rimaniamo con i piedi per terra, domani niente giorno libero. Ci si allena per un’importante partita a Sassuolo, il percorso è ancora lungo e ci godiamo questi tre punti. Continuiamo a lavorare con determinazione, la squadra deve avere la forza di combattere e provare sempre a fare la gara. I numeri dicono che eravamo in difficoltà, anche questa sera però abbiamo cambiato, ci siamo compattati, abbiamo risposto dopo il gol del pari e abbiamo contrattaccato. L’intraprendenza ci ha premiato».