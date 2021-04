Semplici: «L’Inter dimostra la forza che ha. Cagliari, serviva coraggio»

Semplici ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Cagliari 1-0 (vedi articolo). Ecco come il tecnico della formazione sarda ha commentato il lunch match della trentesima giornata di Serie A, finito 1-0.

CONFERENZA SEMPLICI – Questa la conferenza stampa di Leonardo Semplici nel post partita di Inter-Cagliari.

Quanto fa male questa sconfitta? Quanto è difficile adesso per la salvezza, visti gli altri risultati?

Fa male perché la squadra ha dato le risposte che cercavo, come prestazione e come intensità. Aveva voglia di portare a casa un risultato importante contro una grande squadra come l’Inter: ci siamo andati vicini, secondo me in certi momenti bisognava avere un po’ di coraggio in più. Quando abbiamo giocato la palla abbiamo dimostrato di essere pericolosi: l’abbiamo fatto solo dopo il gol, potevamo farlo anche nel primo tempo osando qualcosa di più. L’Inter dimostra la forza che ha.

Come mai Carboni? Come valuta la sua prestazione?

Direi che oggi ci sono da fare due complimenti in particolare. Uno a Vicario, che ha esordito in Serie A a San Siro contro una grande squadra come l’Inter: ha fatto molto bene. L’altro a Carboni, che non è un esordiente ma dal mio arrivo era la prima partita. Ha fatto una grandissima partita contro un attaccante straordinario, l’ha limitato ed è stato bravo. Complimenti a questi ragazzi, sappiamo di avere qualcosa in più rispetto al passato: abbiamo dei giocatori su cui poter puntare.

Semplici rimarrebbe al Cagliari anche in caso di retrocessione in Serie B?

A questa cosa non ci voglio neanche pensare. Ora sono concentratissimo sulla prestazione: ho avuto le risposte che volevo e che avevo chiesto. Credo che solo con questo tipo di prestazioni possiamo arrivare alla salvezza: se le facciamo possiamo sperare ancora, nonostante tutto, di arrivare al nostro obiettivo. Perché dipende tutto da noi.