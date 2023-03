Semplici: «Bravi a reagire. Battuta l’Inter, tra le più forti in campionato!»

Semplici interviene al termine di Spezia-Inter. L’allenatore dei bianconeri si dice contento della prestazione della squadra, uscita vincitrice dalla sfida di Serie A. Di seguito le dichiarazioni rilasciate su Dazn.

SODDISFAZIONI – Leonardo Semplici parla al termine di Spezia-Inter. L’allenatore si complimenta con la squadra per essere riuscita a battere i nerazzurri. Così ai microfoni di Dazn: «I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione, dopo la sofferenza del primo tempo. Nel secondo tempo, invece, siamo stati più equilibrati e abbiamo fatto meglio. Stasera giocavamo contro l’Inter, abbiamo avuto delle difficoltà perché il valore dell’avversario è indubbio. Però abbiamo ribattuto colpo su colpo, siamo stati in partita e siamo stati bravi a reagire. Ci abbiamo creduto fino alla fine, quindi ancora complimenti a questo gruppo che mi sta dando tante soddisfazioni. L’Inter nel primo tempo palleggiava bene e ha avuto delle situazioni che ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo siamo ripassati con la difesa a quattro e la squadra ha difeso meglio e concesso meno, gestendo la partita anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo portato a casa un grande risultato battendo, se non la più forte, la squadre che è tra le più forti a livello italiano».