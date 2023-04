Schmidt: «Non c’era il rigore per l’Inter ma uno per noi! Vincere a Milano»

Schmidt ha commentato così la sconfitta del Benfica contro l’Inter. Il tecnico reclama un possibile rigore per i lusitani. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

RIGORE – Queste le parole di Schmidt: «Nulla è andato storto, credo sia stata una partita difficile ed equilibrata. Nel primo tempo nessuna grossa opportunità per entrambe. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, li abbiamo messi sotto pressione. Poi abbiamo concesso un gol dopo un cross nel mezzo spazio. Sapevamo che avrebbero giocato queste palle ma non siamo riusciti a difendere. Le abbiamo provate tutte, credevamo noi stessi. Ma l’Inter però è una buona squadra con tanta esperienza e con tanti giocatori freschi che sono entrati dalla partita. Poi però c’è stato bisogno di un rigore e onestamente per noi non era penalty. Credo ci fosse un rigore per noi, c’è stato un calcio chiaro sulla gamba di Gonçalo Ramos. C’è stata sfortuna per noi sulle decisioni arbitrali, ma la squadra l’ha accettato. Le ha provate tutte, anche all’ultimo secondo ha creato un’opportunità per l’1-2. Dobbiamo credere che possiamo vincere una partita dura a Milano. Inter? Ha giocato come ci aspettavamo, è una buona squadra. Ma credo non fosse necessario perdere 0-2 per quanto visto»