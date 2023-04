Schmidt: «Grimaldo e Morato? Vediamo! In difesa scelgo fra due»

Tocca a Schmidt, allenatore del Benfica, presentare in conferenza stampa la partita contro l’Inter di domani dando anche indicazioni su chi sostituirà lo squalificato Otamendi. QUI le parole di Gonçalo Ramos, il primo che ha parlato.

CONFERENZA SCHMIDT – Questa la conferenza stampa di Roger Schmidt alla vigilia di Benfica-Inter.

Avversario di spessore.

In un quarto di finale devi aspettarti il massimo. Per tutte le squadre è importante, siamo concentrati su questo round. Anche l’Inter ha giocato bene in questa Champions League, ci aspettiamo un avversario forte ma vogliamo giocare il nostro calcio. Ha qualità individuali e opzioni in difesa e centrocampo, servirà una prestazione al meglio.

L’Inter ha già eliminato il Porto che ha battuto venerdì il Benfica, ha guardato la doppia sfida per preparare questa?

Nel calcio a volte si perde, venerdì abbiamo perso col Porto ma avevamo vinto tanto in precedenza. Dobbiamo sfruttarlo per migliorare, trovando le cose positive. Abbiamo voltato pagina e negli ultimi giorni abbiamo pensato all’Inter. Abbiamo considerato e analizzato il fatto che abbiano giocato col Porto, c’è uno stile diverso: l’Inter è una squadra con esperienza, che sa giocare un calcio offensivo. In casa loro hanno tenuto la porta inviolata e a Porto hanno avuto un atteggiamento difensivo, in stile italiano, per portare a casa lo 0-0. Domani, giocando in casa, vogliamo vincere.

Quanto può dare l’ex Joao Mario?

Spero tanto. Joao Mario è un giocatore chiave per noi, anche come leadership essendo il vice capitano. Sta avendo una stagione fantastica non solo per i gol ma anche per gli assist: è un giocatore completo, speriamo che dia il suo contributo anche domani. Ma mi aspetto un contributo di leadership non solo da Joao Mario.

Gilberto, Morato e Grimaldo giocheranno?

Se mi dai la formazione dell’Inter ti do la mia… Tutti i giocatori nostri sono forti, abbiamo Lucas Verissimo e Morato che sono due ottimi centrali difensivi. Antonio Luis e Otamendi hanno giocato benissimo, domani per loro sarà un’opportunità: uno di loro due giocherà al posto di Otamendi e sono sicuro che lo farà al meglio.

Sorteggio positivo secondo Schmidt? L’Inter non è in un buon momento.

Hanno dimostrato di valere questo livello e qualificarsi ai quarti di finale. L’Inter non ha avuto ottimi risultati di recente, ma a mio parere ha giocatori di esperienza e qualità. Mi aspetto motivazioni extra dai miei giocatori perché è una grande partita, ma me le aspetto anche dall’Inter. Dobbiamo essere pronti, trovare soluzioni e pensare che ci sarà anche il ritorno.