Schmidt: «Affrontiamo la miglior Inter, vogliamo la semifinale!»

Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Inter. La determinazione del tecnico dei lusitani, che aspira alla semifinale

CONCENTRATI − Schmidt ai microfoni di Sky Sport sulla gara di domani: «Cerchiamo sempre di fare il nostro calcio e a credere nella nostra filosofia di gioco, poi è normale perdere, fa parte del calcio. In questa stagione non è accaduta spesso. Vedo comunque una squadra concentrata e felice nonostante la sconfitta col Porto. Saremo pronti per domani. Sappiamo di affrontare una squadra di altissimo livello come l’Inter, faremo di tutto per trovare la vittoria a casa nostra. Vogliamo arrivare in semifinale per affrontare un’altra italiana dopo Juventus e ora Inter».