Scaroni: «Ottimista per la vittoria del Milan! Non dimentico il 4-0 a Napoli»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

OTTIMISMO – Paolo Scaroni spera nella rimonta del Milan nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del Presidente del club rossonero: «A me è piaciuto molto l’altro derby, anche se non mi è piaciuto il risultato. Ma l’atmosfera di questo derby è veramente magico. Mi piacciono i tifosi che hanno un atteggiamento tutto sommato amichevole, cosa non frequente nei derby e di cui sono veramente contento. Chissà che oggi le cose non vadano meglio dell’altra volta. Io devo essere ottimista per forza perché altrimenti tutto questo mi dà un po’ di ansia. Poi non dimentico che abbiamo vinto 4-0 a Napoli e chi l’avrebbe mai detto. Il calcio riservare sempre delle sorprese. Questa volta abbiamo anche Leao che gioca e che ci mancava l’altra volta. Quindi resto ottimista. Pronostico? Spero vinca il Milan, non c’è dubbio»