Scalvini: «Inter analizzata, abbiamo tutto per fare una buona partita!»

Scalvini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Atalanta-Inter. Il giovane difensore della Dea prova a spingere i suoi, cerca una reazione dopo Lecce

REAZIONE − Giorgio Scalvini spinge l’Atalanta a reagire dopo Lecce: «Motivazione in più per riscattarci e fare bene in questa partita non semplice. Inter? Preparata partita come sempre analizzando molto gli avversari e abbiamo tutto per fare una buona partita. Non mi aspettavo di fare così tanta squadra, è solo grazie al merito di allenatore e compagni».