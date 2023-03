Sarri: «Tre punti importanti! Lazio seconda? Inutile guardare la classifica ora!»

Sarri parla dopo la vittoria della propria squadra in Napoli-Lazio (vedi report). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste ai microfoni di Dazn.

CLASSIFICA – Maurizio Sarri interviene nel post partita di Napoli-Lazio. Così l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn, dopo aver battuto la capolista: «Cosa significa questa vittoria? Tre punti importanti contro una grande squadra che sta facendo un campionato a parte. Lazio seconda in classifica? Inutile guardare la classifica in questo momento, vogliamo vincere anche in Conference League martedì».