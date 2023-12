Sarri: «Lazio buona fino al secondo gol. Tenuto l’Inter fuori dall’area»

L’Inter festeggia un altro successo in campionato, lo stesso non si può dire della Lazio. Maurizio Sarri esprime l’amarezza per la sconfitta nel match dell’Olimpico.

65 MINUTI – Maurizio Sarri è in parte soddisfatto dell’atteggiamento della sua Lazio, nonostante la sconfitta per mano dell’Inter. Nel corso del post partita di Dazn l’allenatore biancoceleste dichiara: «La partita non è stata buona fino al primo gol ma lo è stata fino al secondo gol. Perché nei primi venti minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l’Inter nella nostra area. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe ma la partita è stata di ottimo livello per 65 minuti. Abbiamo giocato contro un avversario forte e siamo stati condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico penso che ci fischi per errori passati e non di stasera. Penso che quello di stasera ci aiuta per ripartire. Io gioco la palla dove vedo non dove mi indicano. Quindi questo è un errore. Se bastasse conoscere le squadre per annientarle. Giochiamo tanto e creiamo le situazioni ma facciamo fatica a trasformarle in gol. L’area di rigore rispetto all’anno scorso ci manca. In palleggio abbiamo gettato delle buone basi stasera. Catena di destra piuttosto bene, a sinistra possiamo migliorare. Poi c’è da migliorare in area di rigore e stasera siamo andati in maniera indegna da fuori area. Quello che ci manca? Basta vedere quanto i nostri attaccanti hanno segnato l’anno scorso e quanto quest’anno. Creiamo qualche occasione in meno. Non abbiamo mai avuto probabilmente gli attaccanti in grandissime condizioni. Felipe per fortuna stasera mi è sembrato in crescita. Sperando che migliorando il palleggio riusciamo ad essere maggiormente incisivi. La nostra reale dimensione è una via di mezzo. L’anno scorso l’unico lucido nell’analisi mi son sembrato io. Quella di secondi non era la nostra reale dimensione, come non penso lo sia quella di quest’anno e lo hanno dimostrato i primi buoni 65 minuti contro la capolista. Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, analizzare quegli errori. Secondo me anche il secondo gol lo abbiamo regalato su una palla vagante in cui c’era il modo di intervenire. Questi sono piccoli dettagli e bisogna analizzare anche queste cose».