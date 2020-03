Sarri: “Juventus, concesso quasi niente all’Inter! Ecco perchÃ© Dybala fuori”

Sarri: “Juventus, concesso quasi niente all’Inter! Ecco perché Dybala fuori”

Sarri ha parlato a “Juventus TV” dopo la vittoria contro l’Inter. L’analisi del tecnico bianconero ha commentato il 2-0 sui nerazzurri e spiegato il motivo dell’esclusione iniziale di Dybala

JUVENTUS-INTER 2-0 – Di seguito le parole di Maurizio Sarri: «Abbiamo fatto un primo tempo energico ma più equilibrato con un’Inter che ci contrastava e ripartiva bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto di più degli avversari. Abbiamo vinto giustamente, ci abbiamo messo dentro venti minuti di calcio di ottimo livello. Paulo Dybala è un talentuoso e può fare questo tipo di giocate sicuramente. La scelta è stata fatta per avere fuori una soluzione difensiva, Federico Bernardeschi e Danilo, e una soluzione offensiva in grado di farci la differenza. Nonostante abbiamo segnato qualche minuto prima di metterlo abbiamo poi deciso di metterlo lo stesso perché ci sembrava il momento giusto per andare in doppio vantaggio, per insistere. La scelta ci ha premiato, facile quando scegli Paulo. Penso che abbiamo fatto una prestazione di buon livello, perché poi alla fine non abbiamo concesso quasi niente a una squadra estremamente pericolosa come l’Inter. Questo vuol dire che la prestazione a livello difensivo è stata ottima. Abbiamo visto il Blaise Matuidi di qualche tempo fa e confermato la crescita di Aaron Ramsey. Rodrigo Bentancur quando riesce a fare partite ordinate è un giocatore di altissimo livello».