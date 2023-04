Sarri: «Inter di livello superiore a noi, 2-1 era un danno minore»

Maurizio Sarri ha parlato su Dazn della sconfitta della Lazio contro l’Inter a San Siro.

SCONFITTA – Maurizio Sarri parla così della sua sconfitta: «Il primo tempo qualcuno faceva partire le pressioni e la squadra seguiva poco. Luis Alberto si lamentava di questo. L’aspetto negativo è che quando la partita è andata in eblozzione siamo stati arrendevoli. Abbiamo fatto 65 minuti di buon livello, quando ci hanno abbaiato addosso ci siamo arresi e non mi è piaciuto assolutamente. L’Inter ha una cilindrata superiore, dal punto di vista fisico e di quantità di corsa. Con cambi di livello superiore, il livello dell’Inter è superiore e se vogliamo raggiungerli dobbiamo lavorare a livello tecnico e societario. I picchi di velocità a 35 all’ora e noi 29.5, difficile porci rimedio se non in modo illegale. La preparazione fisica in questo caso può incidere poco. Immobile sta leggermente meglio, si è allenato una settimana intera. I giocatori che non hanno picchi di velocità sono utili alle squadre che hanno il controllo della partita con il 70% del possesso palla. Noi facciamo fatica a arrivare a grandi livelli di possesso palla quindi abbiamo bisogno di qualche accelerazione in più. Con certe squadre certe caratteristiche fisiche sono importanti. Nel contesto del gap che dobbiamo coprire c’è tutto, abbiamo perso troppi palloni e preso il gol dell’1-1 da un fallo laterale nostro. Nel finale di partita non abbiamo capito che il 2-1 era la sconfitta con il minor danno, dobbiamo crescere».