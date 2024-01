Sarri: «Differenza enorme, regalato un rigore e il terzo gol!»

Sarri ha parlato ai canali del club biancoceleste dopo Inter-Lazio, match di Supercoppa finita 3-0. Il tecnico ha commentato il KO in semifinale.

RAMMARICO − Sarri arrabbiato: «So che c’è differenza, ma non quella che si è vista stasera. Meriti dell’Inter, ma anche nostri. Dobbiamo capire. In campo si è vista una differenza talmente vasta che non ci si può rifugiare dietro a uno o due singoli. La squadra non ha risposto, dobbiamo prenderci tutte le responsabilità. Abbiamo regalato un rigore e il terzo gol. Gli episodi arrivano in base a quello che crei e noi non siamo riusciti a farlo».