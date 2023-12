Sarri: «Condizionati da un errore, ma per un’ora alla pari dell’Inter»

Sarri dopo la partita persa contro l’Inter è soddisfatto per la prestazione mostrata dalla sua Lazio. Il tecnico biancoceleste in un’intervista su Rai Radio 1 Sport ha parlato anche dell’errore che ha condizionato – a detta sua – la partita.

GLI EPISODI – Maurizio Sarri commenta la prestazione della sua squadra, sconfitta contro l’Inter: «Secondo me abbiamo fatto bene fino al 65′ perché anche l’inizio del secondo tempo è stato a buoni livelli, abbiamo avuto la palla del pareggio con Rovella e abbiamo preso il secondo gol in un momento in cui l’Inter non entrava neanche nella nostra metà campo. Purtroppo due episodi hanno segnato la partita, dispiace, però la squadra ha dimostrato per un’ora di poter giocare alla pari con una squadra come l’Inter. C’è mancato poco, abbiamo fatto un errore che ha condizionato la partita, il problema è che in passato non abbiamo giocato come oggi. Sarà una partita su cui ripartire. In questo momento dobbiamo estraniarsi dalla classifica e pensare a fare prestazioni come contro l’Inter».