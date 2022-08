Sarri: «Centrocampo Inter in calo, così ho scelto di fare i due cambi!»

Sarri ha parlato nel post-partita dell’Olimpico al termine dell’incontro tra Lazio e Inter. L’allenatore biancoceleste elogia la sua squadra per la vittoria. Queste le sue parole su Dazn

CONTINIUITÀ − Maurizio Sarri chiama alla costanza dopo la vittoria sull’Inter: «Stiamo dando dei segnali, riusciremo a venire fuori bene anche dalle difficoltà. Possiamo vincere contro chiunque. Dobbiamo gestire questo risultato e dare seguito, riprendere l’inerzia in vista delle altre gare. Cambi? L’intensità del loro centrocampo mi sembrava in calo e quindi ho rischiato due centrocampisti più leggeri. La prevalenza mentale è fondamentale nel ricaricare le energie per le partite, questo lo abbiamo pagato dopo le partite europee».

DUE PROTAGONISTI − Sarri alla domanda sulla prestazione di Cataldi e Luis Alberto: «Buona partita di Cataldi, solitamente dopo 60′ inizia a calare. Questa sera è andato bene, dando grande impegno. Ha buoni dote, spero possa ritagliarsi stagioni da protagonista. Puoi tenere sei/sette giocatori dopo una partita europea ma se mentalmente si è scarichi non si può giocare bene. La rosa è più vasta, questo sì. Ci potrà consentire di fare qualche cambio in più. Esultanza Luis Alberto? Non le guardo le esultanze, ma se fanno gol così… Stasera è entrato con una determinazione molto ben visibile, contento del suo gol».