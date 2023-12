Sarri: «Bene per 65′, prima del secondo gol mai arrivati in porta»

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta contro l’Inter per 2-0 all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste ha cercato di spiegare il KO interno.

COMMENTO − Sarri dopo il KO: «La buona partita è stata fatta fino al 2-0, nel secondo tempo all’inizio tanta supremazia. Il 2-0 è stata la loro prima occasione. Fatto un buon calcio, ma ci siamo trovati sotto per un errore. Capitano. Pesante accettare il risultato, l’aspetto positivo è questa prestazione. I 65’ buona base per ripartire. Quando entri in un periodo negativo difficilmente la fortuna ti aiuta, dobbiamo noi cercarlo l’episodio fortunato. Questa partita può essere una base per migliorare senza ascoltare i rumori dello stadio. Rumori che penso non si riferissero alla situazione di stasera. Marusic? Errori materiali evidenti, consapevole da solo di aver fatto un errore brutto. Non capisco il motivo. Inutile sottolinearlo».