Sansone: “Puntiamo all’Europa, noi ci crediamo. Gol? Voglio giocare bene”

Condividi questo articolo

Nicola Sansone ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bologna, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A

CREDIAMO ALL’EUROPA – Sansone vuole che il Bologna punti all’Europa: «Noi ci crediamo davvero all’Europa, non pesiamo alla salvezza, la matematica non lo dice ma dobbiamo puntare all’Europa. Non ci penso proprio al gol, voglio fare la prestazione, giocare bene per la squadra, sacrificarmi, poi se arriva il gol sono molto contento».