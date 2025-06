Salvatore Esposito: «Pio mi ricorda Dzeko, è pronto per restare all’Inter!»

Salvatore Esposito, ospite su Sky Sport, ha raccontato con grande emozione la notte magica vissuta dalla sua famiglia, quando il fratello minore Pio ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter nella sfida del Mondiale per Club contro il River Plate.

GRANDE EMOZIONE – Salvatore Esposito, centrocampista ex Inter oggi allo Spezia, visibilmente orgoglioso durante l’intervista in collegamento video su Sky, ha descritto il momento come “indescrivibile” e ha sottolineato il legame speciale che unisce i tre fratelli Esposito: «Stanotte abbiamo provato un’emozione indescrivibile, il gol di Pio ci riempie di orgoglio. Siamo sempre in contatto, siamo una famiglia unita. Non parliamo molto di calcio, ma in giornate così è impossibile non fargli i complimenti».

TRA I GRANDI – Salvatore ha poi raccontato alcuni ricordi dell’infanzia trascorsa insieme, quando Pio veniva spesso messo in porta nei giochi tra fratelli, senza immaginare che un giorno avrebbe condiviso il campo con campioni del calibro di Lautaro Martinez: «Non si può spiegare quello che è successo. Pio lo mettevamo in porta da piccoli, ora gioca con Lautaro Martinez. È incredibile. Allo Spezia, nel primo anno ha faticato, ma nella seconda stagione ha fatto la differenza. Ha doti fisiche e tecniche rare in Italia, vuole sempre migliorarsi e non si accontenta».

FUTURO NERAZZURRO – Infine, Salvatore ha voluto fare un paragone importante per descrivere il potenziale del fratello: «Per me assomiglia a Edin Dzeko. Un paragone impegnativo, ma ha quelle caratteristiche». Sul futuro all’Inter, invece, ha lasciato parlare il cuore: «Credo debba godersi il momento e seguire le sue sensazioni. La società vuole il suo bene e farà la scelta giusta. Tra lui e Chivu c’è stima e affetto». Parole che certificano la maturità e il percorso in crescita di Pio Esposito, oggi protagonista con la maglia nerazzurra e già punto fermo di una nuova generazione destinata a farsi largo nel grande calcio.