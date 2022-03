Salah: «Inter squadra molto tosta! Pali? La prossima magari tre gol»

Salah rende onore all’avversario, dopo Liverpool-Inter 0-1. Alla TV inglese BT Sport l’egiziano ex Fiorentina e Roma non sembra essere troppo preoccupato per i due pali colpiti nella ripresa.

LOTTA DURA – Mohamed Salah è contento per il passaggio del turno del Liverpool ma ammette lo spavento: «L’Inter si è dimostrata una squadra molto tosta, anche nella partita d’andata aveva fatto vedere di essere molto buona ma poi avevamo vinto. Stasera abbiamo avuto difficoltà all’inizio, siamo riusciti a tenere la palla di più nel secondo tempo. La cosa più importante è che ci siamo qualificati, speriamo di essere migliori nella prossima partita. Ho preso due volte il palo, magari nella prossima partita faccio tre gol. Non mi importa più di tanto, alla fine conta che la squadra sia andata avanti. Abbiamo perso la partita e questo potrebbe darci una spinta, può essere che fossimo involontariamente troppo convinti. È una partita dalla quale possiamo imparare qualcosa. Può capitare di prendere tre volte il legno, ma alla fine la cosa buona è esserci qualificati. Tutti vogliono vincere la Champions League e la Premier League, lotteremo per entrambi e vedremo».