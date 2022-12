Saladini: «Reggina-Inter? Sarà bellissimo, l’ultimo è stato quindici anni fa»

Il presidente della Reggina, Felice Saladini, ha parlato a Sport Mediaset dell’imminente amichevole tra gli amaranto e l’Inter. Emozione, a detta sua, fortissima

INCREDIBILE − Il presidente della Reggina, Saladini, si è espresso sulla partita di questa sera: «Reggina-Inter bellissima emozione. Festeggeremo un momento importante, motivo di grande orgoglio per i reggini e per i calabresi in generale. L’ultimo Reggina-Inter è stato quasi quindici anni fa, la città di Reggio Calabria ha risposto in maniera egregia ad un club che sentono loro. Siamo super contenti per quello che ci stanno dimostrando».