Saka: «Senza subire gol possiamo vincere! Ecco chi toglierei all’Inter»

È da poco terminata la conferenza stampa di Bukayo Saka – che ha accompagnato il tecnico Mikel Arteta – alla vigilia di Inter-Arsenal. Di seguito le sue parole più importanti relativamente alla sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League

LEADER – Oltre a Mikel Arteta, anche Bukayo Saka ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal. Toccando il tema relativo alla fascia da capitano: «È un grande onore indossare la fascia da capitano. Non lo do per scontato. Il mio ruolo all’interno della squadra è cresciuto tanto. Devo essere sempre più leader, ma abbraccio questa sfida e tutto ciò che posso fare a riguardo. Il momento negativo? Dobbiamo restare calmi. Determinate reazioni possono creare ancora più caos. Cerco di fare il mio meglio per aiutare la squadra al massimo. Chiariamo però che io non sono il capitano. Martin (Odegaard, ndr) lo è. Io indosso la fascia quando lui non è in campo. Ora è tornato in gruppo ed è lui il capitano. Io sono un leader che cerca di mostrare l’esempio. A volte bisogna prendere la parola e cerco di fare la mia parte da questo punto di vista».

Bukayo Saka si prepara per Inter-Arsenal: la sua idea di gioco per vincere la partita

SFIDA COMPLICATA – Per l’Arsenal, diversi in questa stagione i risultati tra Premier League e UEFA Champions League. Bukayo Saka ne è consapevole e si prepara così a Inter-Arsenal di domani sera: «In Champions League credo che abbiamo giocato bene e siamo ancora imbattuti. Cercheremo di mantenere questo bilancio anche domani sera. All’Inter, se dovessi toglierne uno, non saprei chi scegliere. Mi piace Barella, è un ottimo centrocampista. Ma anche gli attaccanti sono molto bravi. Però non scambierei i miei compagni di squadra per nessuno. Abbiamo studiato l’Inter. Credo abbiano tante qualità, specialmente in fase di costruzione da dietro. Sono molto pericolosi e insidiosi con gli attaccanti e con gli esterni. Dobbiamo stare attenti ed essere bravi in fase offensiva. Se non dovessimo prendere gol, avremmo ottime possibilità di vincere la partita».