Sadilek: «Meritavamo il gol! Ma all’Inter difficile rubare la palla»

Sadilek ha commentato il KO contro l’Inter del suo Sparta Praga. Il centrocampista recrimina ma riconosce pure la forza degli avversari.

AVVERSARI FORTI – Lukas Sadilek, intervenuto a Nova Sport, ha parlato della sconfitta contro l’Inter. Il centrocampista recrimina un po’ ma allo stesso tempo riconosce il grande valore della squadra di Simone Inzaghi: «Per tutto il lavoro svolto in campo, soprattutto nel pressing e in difesa, meritavamo di segnare un gol e ottenere il pareggio. Abbiamo affrontato avversari di una qualità incredibile che lotteranno per vincere la Champions League. Hanno dimostrato la loro brillantezza con la palla stasera; è stato difficile rubargliela. Bayer Leverkusen? Cercheremo di fare qualche punto. È la Champions League: giochiamo per lo Sparta e per il nostro orgoglio. Ma penso che sarà difficile come stasera».