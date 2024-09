Runjaic: «Contro l’Inter due assenti sicuri. Abbiamo un piano»

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, che Kosta Runjaic è già in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato tra Udinese e Inter. Un punto sullo stato di forma dei giocatori – specialmente l’infortunato Payero – oltre alla voglia di preparare una sfida importante

INFORTUNI E INDISPONIBILI – Kosta Runjaic, in vista di Udinese-Inter di sabato, fa il punto innanzitutto sugli indisponibili e sulle possibili scelte per la partita: «Non sappiamo ancora quanto sia serio l’infortunio di Payero. Il piede è gonfio, non sarà a disposizione per l’Inter. Giannetti sta migliorando, ma salterà anche lui la gara. Non siamo al massimo della forma, ma schiereremo la miglior formazione possibile. Kristensen e Kamara non sono al massimo, probabilmente non li rischieremo perché potrebbero subire una ricaduta e abbiamo dei cambi a disposizione. A livello di scelte potremmo anche passare a 4 come possibilità, non posso ancora dare una risposta sicura. La sconfitta contro la Roma non è tanto dipesa dal modulo, quanto dalle scelte sul campo».

Runjaic prepara Udinese-Inter: il piano partita dopo la sconfitta contro la Roma

PIANO PARTITA – Runjaic ha poi fatto un parallelo con la sconfitta contro la Roma, sottolineando quale sarà il piano partita: «Contro l’Inter dovremo limitare gli errori il più possibile, perché ogni sbaglio contro squadre così si paga. Loro sono i campioni d’Italia, una squadra di grandissimo livello e arrabbiata dopo il derby contro il Milan. Dovremo lavorare molto e cercheremo di attuare quello che abbiamo in mente per poter fare una buona partita. Non hanno punti deboli, ruotano molto in campo e sono strutturati fisicamente. A mio avviso, studiandola, è la squadra più forte della Serie A. Non sono ancora al top, ma dobbiamo dare tutto davanti ai nostri tifosi»