Rui Costa: «Benfica-Inter dell’anno scorso? Settimana sbagliata»

Manuel Rui Costa, dirigente del Benfica prossima avversaria dell’Inter in Champions League, ha parlato con Sportitalia del sorteggio europeo e non solo.

DERBY – Rui Costa si è espresso così: «Direi che sarà una partita molto difficile contro l’Inter, non mi aspettavo una prima trasferta in Champions League lì dove abbiamo finito l’anno scorso. Cercheremo di fare meglio stavolta. Cosa non è andato? Abbiamo sbagliato settimana, soprattutto quella in casa venivamo da giorni che non andava bene. Quella in casa ha condizionato poi il ritorno. Da una parte c’è il Milan, il 10 è portoghese, cosa posso dire?».