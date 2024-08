Ruggeri: «Vogliamo la vittoria! Ruolo diverso? Stimolo in più contro l’Inter»

Ruggeri prima di Inter-Atalanta, gara valida per la terza giornata di Serie A 2024-25 in un’intervista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita

STIMOLO A SAN SIRO – Matteo Ruggeri prima di Inter-Atalanta ha parlato così della sfida: «Sicuramente ci piacerebbe molto ottenere una vittoria a San Siro, ma passa tutto dal campo. Farà la differenza i dettagli e come saremo messi in campo. I giocatori che sono arrivati sanno che qui si lavora ad alta intensità, siamo un bel gruppo che si potrà togliere delle soddisfazioni. Io centrale in difesa? In passato l’ho già fatto, contro l’Inter ci sarà uno stimolo in più. Se c’è bisogno come stasera di giocare in un ruolo che non è il mio, lo faccio, dando il massimo a questa squadra».