Ruggeri avvisa l’Inter: «Sarà una battaglia! Vogliamo chiudere in bellezza»

Matteo Ruggeri, attraverso i canali ufficiali dell’Atalanta ha parlato della prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica alle 12:30.

PARTITA IMPEGNATIVA – Ruggeri promette battaglia domenica contro i nerazzurri: «Contro l’Inter sarà una battaglia che dovremmo portare fino al novantesimo sperando di chiudere in bellezza prima della sosta per tenerci in una zona molto buona della classifica. Ripartiamo da domani cancellando subito la sconfitta contro il Lecce perché ci aspetta un big-match».