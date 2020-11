Ruggeri: “Atalanta-Inter, oggi emozione pazzesca! Grazie a Gasperini”

Condividi questo articolo

Atalanta logo

Ruggeri, giovane prodotto della Primavera dell’Atalanta, dopo la partita pareggiata contro l’Inter (vedi QUI), ai microfoni di “Sky Sport” ha espresso tutte le sue emozioni in merito all’esordio in Serie A.

EMOZIONE UNICA – Ruggeri, titolare oggi in Atalanta-Inter, su Sky ha espresso tutte le sue emozioni: «Per me è un’emozione perché è la prima prestazione in assoluto in Serie A. Oggi è stata un’emozione pazzesca che tutti i ragazzi sognano. Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e arrivare a giocare in prima squadra è veramente un sogno indelebile. Gioco con la prima squadra da due mesi, devo ringraziare il mister perché mi ha dato fiducia, così come i miei compagni che mi aiutano e devo dire che l’Atalanta sia la società in cui tutti sognano di giocare. A livello umano e calcistico insegnano davvero tanti. Credono tanto nei giovani e ti costruiscono per farti diventare un giocatore che sa giocare a calcio. Il mio consiglio ai ragazzi è quello di divertirsi perché il calcio è un gioco. Bisogna credere nei sogni e devi fare sacrifici anche fuori dal calcio».