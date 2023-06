Ruben Dias: «Manchester City in finale, va dato un senso. Una svolta»

Ruben Dias sarà al centro della difesa del Manchester City sabato contro l’Inter. Il difensore portoghese, in un’intervista al sito ufficiale della società inglese, spiega cos’è cambiato nella squadra di Guardiola.

LA DIFFERENZA – Sabato in Manchester City-Inter il probabile modulo di Pep Guardiola sarà il 3-2-4-1. Ruben Dias segnala i vantaggi dati dalla modifica tattica: «Il cambio di ruolo di John Stones ha cambiato il modo in cui abbiamo difeso in maniera grossa. Dall’essere il mio partner in difesa si è spostato a centrocampo, ha un ruolo del tutto diverso da quanto faceva prima. Ha mostrato, senza dubbio, quanto è forte e quanto può esserlo anche in quella posizione. Sono contento per lui, è un grande step in avanti per la nostra squadra perché così finisci per avere un uomo in più a centrocampo che in due secondi però si riallinea accanto a me. Come difesa ci troviamo tutti molto bene, una delle caratteristiche che abbiamo è che siamo intelligenti e ci adattiamo alle situazioni che emergono. Se non stiamo facendo quello di cui abbiamo bisogno, riusciamo ad adattarci. In questo momento è una caratteristica da avere in tutta la squadra, non solo in un giocatore».

ULTIMO PASSO – Ruben Dias è fiducioso per come il Manchester City arriva alla finale di Champions League contro l’Inter: «Tutti hanno compreso il momento e hanno reso al meglio. Ecco perché siamo arrivati a questo punto oggi e c’è l’opportunità di vincere il terzo trofeo stagionale. Ora sta a noi rendere l’annata ancora più speciale. Mi sento bene, tutti vogliono essere qui e abbiamo lavorato molto per arrivare in finale: dobbiamo dare un senso a questo adesso».

Fonte: mancity.com – Jack Mumford