Rovella: «Abbiamo giocato meglio! Dovevamo segnare»

Nicolò Rovella, ha parlato dopo la partita tra Inter e Lazio, che si è conclusa a San Siro. Era il quarto di finale di Coppa Italia. Le sue parole in conferenza stampa.

«Come sono gli animi questa sera? Bisogna guardare il cammino complessivo, non la singola partita. Ora siamo nel momento più importante della stagione. La Lazio ha giocato molto meglio dell’Inter, loro sono stati più bravi di noi a segnare e più cinici. Io mi sento sempre pronto, non ho alcun tipo di problema. Non è una questione di mancanza del gol, dobbiamo alzare tutti il livello per aiutare a segnare. Avremo una partita importante. Oggi è mancato il gol, abbiamo giocato bene, ma per vincere a San Siro contro l’Inter serve fare qualcosa di più».

«Gol di Arnautovic? Non ho visto gli episodi, avrò modo di rivederli. La Lazio stasera ha mostrato personalità, lo dico davvero. Poi il gol ci ha tagliato le gambe. Come San Siro, anche l’Olimpico è uno stadio grande, non c’entra nulla con la sensazione. Giocare qui mi evoca bei ricordi, sono nato anche qua. Sono però arrabbiato per la sconfitta».